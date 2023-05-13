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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мы не знаем куда летел Кинжал. Игнат о заявлениях, что РФ пытались поразить ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

В воздушных силах ВСУ отреагировали на заявления CNN, что российская ракета Кинжал, сбитая над Киевом 4 мая, пыталась поразить ЗРК Patriot.

– Patriot в этом случае работал в автономном режиме. Такие цели как Кинжал, как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка автомат и все, что летит, – он все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу вниз падающему Кинжалу. Но работает все, соответственно, под контролем человека, – пояснил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

При этом он отметил, что украинские военные не имеют информации, куда могла лететь ракета, ведь ее сбили на большой высоте.

– Здесь только гадать можно куда он должен был лететь. Если Patriot защитил сам себя, то и слава Богу. Его сбили на большой высоте, там пол градуса влево, пол градуса вправо – это уже десятки километров, – отметил Игнат.

По его словам, российские военные применяют Кинжалы для ударов по целям с заранее известными координатами, при этом не имея способности наводиться на излучение от радарных систем.

Напомним, в начале марта, в небе над Киевской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot была сбита российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Кинжал.

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Источник: Суспільне
Повітряні сили України, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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