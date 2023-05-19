В Сейме Литвы обсуждают переименование России в Московию

Комитет будущего в Сейме Литвы начинает дискуссии по изменению топонима Россия в литовском языке на Московию.

Об этом сообщает литовское издание Verslo Žinios со ссылкой на слова главы комитета Раймундаса Лопаты.

По его словам, политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, который представит в Сейме свой доклад Россия и Московия: 5 неправд и умолчаний.

По словам евродепутата, российский диктатор Владимир Путин основывает свою войну в Украине на искаженной и ложной истории, поэтому в Литве стоит поднять вопрос о том, не воспринимается ли историческая роль России — как и само название страны — в западном сознании как искаженная.

— Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С исторической перспективы Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив, — говорится в заявлении Лопаты.

Он добавил, что в итоге будет решено, как лучше называть эту страну — Россией, Московией, или как-то иначе,

Историк Бумблаускас выступит с докладом об экспроприации названия Русь и обстоятельствах ее превращения в Россию на неформальном форуме Интеллектуальная независимость Литвы 7 июня, который организован Комитетом будущего. В мероприятии примут участие историки, философы, лингвисты и политики.

Как известно, в феврале 2023 года петиция с просьбой об официальном переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов. В марте ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский и обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать инициативу.

Источник: Verslo Žinios

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