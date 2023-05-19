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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Сеймі Литви обговорюють перейменування Росії на Московію

кремль
Фото: Pexels

Комітет майбутнього у Сеймі Литви розпочинає дискусії щодо зміни топоніму Росія у литовській мові на Московію.

Про це повідомляє литовське видання Verslo Žinios із посиланням на слова голови комітету Раймундаса Лопати.

За його словами, політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, який представить у Сеймі свою доповідь Росія і Московія: 5 неправд і замовчувань.

За словами євродепутата, російський диктатор Володимир Путін ґрунтує свою війну в Україні на спотвореній і неправдивій історії, тому в Литві варто підняти питання про те, чи не сприймається історична роль Росії – як і сама назва країни – в західній свідомості як спотворена.

– Ми називаємо Росію Росією, бо вона сама себе так називає. З історичної перспективи Великого князівства Литовського ми шукатимемо більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви та Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив, – йдеться у заяві Лопати.

Він додав, що у підсумку буде вирішено, як краще називати цю країну – Росією, Московією, чи якось інакше,

Історик Бумблаускас виступить з доповіддю про експропріацію назви Русь та обставини її перетворення на Росію на неформальному форумі Інтелектуальна незалежність Литви 7 червня, який організовано Комітетом майбутнього. У заході візьмуть участь історики, філософи, лінгвісти та політики.

Як відомо, у лютому 2023 року петиція із побажанням про офіційне перейменування Росії на Московію набрала 25 тис. голосів. У березні її розглянув президент України Володимир Зеленський і звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати ініціативу.

Джерело: Verslo Žinios

Литва, Росія
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