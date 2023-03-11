Март, 11 в 9:30

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с предложением переименовать название Россия на Московию.

Ответ президента опубликован в соответствующем разделе на сайте ОПУ.

Так, по словам Владимира Зеленского, правовые основы отношений о названиях географических объектов, к которым относятся и государства, регулируются законом Украины №2604-IV от 2005 года О географических названиях.

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Порядок создания и ведения Государственного реестра географических названий, а также предоставление информации по установлению географических названий для их регистрации определяется положением о Государственном реестре географических названий (ст. 9 закона).

Кроме того, статистический отдел департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата ООН разработал перечень стран и регионов, который содержит названия соответствующих стран, их трехзначные цифровые и алфавитные коды.

— Таким образом, затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия, — говорится в ответе президента.

Однако глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать инициативу, в частности с привлечением научных учреждений. Позже премьер должен отчитаться президенту и ответить автору петиции.

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Напомним, что автор петиции Валерия Шахворостова предложила официально переименовать название Россия на Московия, а также заменить термины русский на московский, Российская Федерация на Московская Федерация.

По ее словам, возвращение исторического названия Московия станет сильным информационным шагом на международном уровне, а также поможет развенчивать кремлевскую пропаганду относительно исторического прошлого народа РФ.

Автор петиции также обратила внимание, что название Россия существует только 301 год.