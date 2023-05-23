Венгерский форинт рекордно обвалился после заявлений Орбана об Украине

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости относительно евро. Сейчас стоимость венгерской валюты опустилась до 377,2 форинта за евро, что является самым большим падением в мире за 23 мая среди развивающихся стран.

Как пишет агентство Bloomberg, падение форинта произошло после заявлений Орбана по Украине.

Аналитики считают, что из-за позиции Орбана Будапешту, вероятно, придется дольше ждать разблокирования Еврокомиссией помощи стране. Это может негативно повлиять на местную экономику.

— Венгрии, возможно, придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует средства ЕС после того, как страна объявила, что заблокирует очередной транш финансовой поддержки для Украины, — сказал старший валютный аналитик In Touch Capital Markets Петр Матис.

Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка, который снизил на один процентный пункт до 17% учетную ставку.

Снижение самой высокой в ЕС стоимости заимствований может уменьшить экономические препятствия, которые способствовали рецессии, одновременно повышая риск нового обесценивания валюты.

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% относительно евро с начала года.

Напомним, в интервью Bloomberg Орбан заявил, что якобы не важно, “кто к кому вторгся”. По словам венгерского политика, Украина якобы не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В МИД Украины отреагировали на эти слова, отметив, что такие заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные РФ территории.

Источник : Bloomberg

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