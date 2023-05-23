Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана

У российского диктатора Владимира Путина может быть серьезный компромат на венгерского премьера Виктора Орбана.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини, комментируя последние скандальные заявления политика.

— Я думаю, что у Путина и у российских ФСБешников есть серьезный компромат на Орбана и они его держат на крючке, поэтому он выполняет вот эту роль пятой колонны России в ЕС. Без сомнения, — сказал он.

Мусиенко добавил, как бы там ни было, но Венгрия — это не диктатура, а демократия. Правительства там могут меняться.

По его словам, не все венгерское общество и не все венгры думают так же, как Орбан. Там есть оппозиция.

Эксперт говорит, что у Украины есть шанс, что политика официального Будапешта изменится. Он предположил, что либо западный мир заставит Орбана одуматься, либо на следующих выборах в Венгрии победит другой кандидат, если так решит венгерский народ.

В последнем интервью агентству Bloomberg Орбан заявил, что якобы не важно, “кто к кому вторгся”. По словам венгерского политика, Украина якобы не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В МИД Украины отреагировали на эти слова, отметив, что такие заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные РФ территории.

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