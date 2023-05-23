Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Світ
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

У российского диктатора Владимира Путина может быть серьезный компромат на венгерского премьера Виктора Орбана.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини, комментируя последние скандальные заявления политика.

— Я думаю, что у Путина и у российских ФСБешников есть серьезный компромат на Орбана и они его держат на крючке, поэтому он выполняет вот эту роль пятой колонны России в ЕС. Без сомнения, — сказал он.

Мусиенко добавил, как бы там ни было, но Венгрия — это не диктатура, а демократия. Правительства там могут меняться.

По его словам, не все венгерское общество и не все венгры думают так же, как Орбан. Там есть оппозиция.

Эксперт говорит, что у Украины есть шанс, что политика официального Будапешта изменится. Он предположил, что либо западный мир заставит Орбана одуматься, либо на следующих выборах в Венгрии победит другой кандидат, если так решит венгерский народ.

В последнем интервью агентству Bloomberg Орбан заявил, что якобы не важно, “кто к кому вторгся”. По словам венгерского политика, Украина якобы не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В МИД Украины отреагировали на эти слова, отметив, что такие заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные РФ территории.

Читайте также
Венгрию не заставляют быть в ЕС: в Чехии отреагировали на слова Орбана о Гитлере
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана

Віктор Орбан, Кремль, Россия, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Венгерский форинт рекордно обвалился после заявлений Орбана об Украине
угорський форинт
Как заставить РФ проиграть и забыть об Украине — The Atlantic
Бої на фронті
В Брянской области обесточили несколько поселков: власти РФ говорят о дроне со взрывчаткой
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
РДК и легион Свобода России проводят операцию в Белгородской области РФ: что известно
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
Цели операции достигнуты: легион Свобода России сообщил об уничтожении мотострелковой роты РФ
Бєлгород
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии
електроенергія
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь