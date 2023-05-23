Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну

Угорський форинт втратив 0,9% вартості щодо євро. Нині вартість угорської валюти опустилася до 377,2 форинта за євро, що є найбільшим падінням у світі за 23 травня серед країн, що розвиваються.

Як пише агентство Bloomberg, падіння форинта сталося після заяв Орбана щодо України.

Аналітики вважають, що через позицію Орбана Будапешту, ймовірно, доведеться довше чекати розблокування Єврокомісією допомоги країні. Це може негативно вплинути на місцеву економіку.

— Угорщині, можливо, доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує кошти ЄС після того, як країна оголосила, що заблокує черговий транш фінансової підтримки для України, – сказав старший валютний аналітик In Touch Capital Markets Пьотр Матис.

Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку, який знизив на один процентний пункт до 17% облікову ставку.

Зниження найвищої в ЄС вартості запозичень може зменшити економічні перешкоди, які сприяли рецесії, водночас підвищуючи ризик нового знецінення валюти.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% щодо євро з початку року.

Нагадаємо, в інтерв’ю Bloomberg Орбан заявив, що нібито не важливо, “хто до кого вторгся”. За словами угорського політика, Україна нібито не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

В МЗС України відреагували на ці слова, зазначивши, що такі заяви Орбана підтримують лише у Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані РФ території.

Джерело : Bloomberg

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