Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну

угорський форинт
Фото: Depositphotos

Угорський форинт втратив 0,9% вартості щодо євро. Нині вартість угорської валюти опустилася до 377,2 форинта за євро, що є найбільшим падінням у світі за 23 травня серед країн, що розвиваються.

Як пише агентство Bloomberg, падіння форинта сталося після заяв Орбана щодо України.

Аналітики вважають, що через позицію Орбана Будапешту, ймовірно, доведеться довше чекати розблокування Єврокомісією допомоги країні. Це може негативно вплинути на місцеву економіку.

— Угорщині, можливо, доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує кошти ЄС після того, як країна оголосила, що заблокує черговий транш фінансової підтримки для України, – сказав старший валютний аналітик In Touch Capital Markets Пьотр Матис.

Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку, який знизив на один процентний пункт до 17% облікову ставку.

Читайте також
Путін та ФСБ тримають його на гачку: Мусієнко про скандальні заяви Орбана
Віктор Орбан

Зниження найвищої в ЄС вартості запозичень може зменшити економічні перешкоди, які сприяли рецесії, водночас підвищуючи ризик нового знецінення валюти.

Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну

Скриншот: investing.com

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% щодо євро з початку року.

Нагадаємо, в інтерв’ю Bloomberg Орбан заявив, що нібито не важливо, “хто до кого вторгся”. За словами угорського політика, Україна нібито не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

В МЗС України відреагували на ці слова, зазначивши, що такі заяви Орбана підтримують лише у Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані РФ території.

Джерело: Bloomberg
Віктор Орбан, Валюта, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін та ФСБ тримають його на гачку: Мусієнко про скандальні заяви Орбана
Віктор Орбан
Орбан сказав, що “бідні українці” не виграють війну – в МЗС відповіли
Віктор Орбан
За вихідні євро мінімально подешевшало: курс валют в Україні на 22 травня
курс євро
Угорщина блокуватиме допомогу ЄС Україні й надалі: Сіярто пояснив причину
Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну
Зажадала “гарантій”: Угорщина заблокувала транш в €500 млн на зброю для України
Угорщина
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur
M982 Excalibur
Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв
Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії
електроенергія
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Угорський форинт рекордно обвалився після заяв Орбана про Україну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь