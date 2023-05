Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире

Российскому президенту Владимиру Путину презентовали карту, где “нет Украины”, однако, как оказалось, она там есть, когда же Санкт-Петербург, Сибирь и Крым не принадлежат российскому государству.

Конфуз, который транслировали российские государственные телеканалы, произошел 23 мая, на что обратило внимание белорусское издание Наша Нива.

На видео председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил российскому президенту Путину старинную карту XVII века, по его словам, “сделанную самими французами”.

Путин в ответ на это в очередной раз продемонстрировал свое невежество в истории, заявив, что якобы Советский Союз образовал Украину.

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил в Twitter, что на карте есть надпись “Ukraine, Pays des Cosaques”, что в переводе “Украина, земля казаков”.

Chief Judge of ???????? Constitutional Court brought putin a 17 century map to show ???????? never existed. Although it has “Ukraine, Pays des Cosaques” on it.

Also, it shows current Sankt Petersburg as Swedish. And Crimea as independent state.#RussiaIsAJoke #StandWithUkraine pic.twitter.com/1SRzJlkzPO

