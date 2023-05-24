Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире

Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире

Российскому президенту Владимиру Путину презентовали карту, где “нет Украины”, однако, как оказалось, она там есть, когда же Санкт-Петербург, Сибирь и Крым не принадлежат российскому государству.

Конфуз, который транслировали российские государственные телеканалы, произошел 23 мая, на что обратило внимание белорусское издание Наша Нива.

На видео председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил российскому президенту Путину старинную карту XVII века, по его словам, “сделанную самими французами”.

— Оказалось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV, то есть это середина, даже начало второй середины XVII века, составленная самими французами. Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины! — сказал Валерий Зорькин.

Путин в ответ на это в очередной раз продемонстрировал свое невежество в истории, заявив, что якобы Советский Союз образовал Украину.

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил в Twitter, что на карте есть надпись “Ukraine, Pays des Cosaques”, что в переводе “Украина, земля казаков”.

Крым, изображенный на карте, тогда был отдельным государством, поскольку на полуострове находилось Крымское ханство.

В то же время территория, где впоследствии будет расположен родной для Путина Санкт-Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Фото: Наша Ніва
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Фото: Наша Ніва
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире

Не входила тогда в состав России и Сибирь. Его, как и Кавказ, Московия колонизирует позже.

Читайте также
Жалкий шут: Кислица высмеял заявление Лаврова о “нападении Украины”
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире

Владимир Путин, Крым, Россия, Санкт-Петербург, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В РФ рассматривают отвод части сил из Украины на защиту Белгородской области — Маляр
Ганна Маляр
Незащищенность границы РФ стала откровением: как в мире реагировали на атаку Белгородской области
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
В центре Белгорода прогремел взрыв: российский губернатор показал фото последствий
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Обучение пилотов ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной в войне — Столтенберг
Єнс Столтенберг
РДК и легион Свобода России проводят операцию в Белгородской области РФ: что известно
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Видео
Экономика
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Наталья Кулик
Не говорил родным до последнего: история погибшего на войне студента-историка
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Подарили карту с нерусскими Петербургом и Сибирью: с Путиным произошел конфуз в прямом эфире
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь