Джонсон объяснил Трампу, кто должен победить в войне

26 мая бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине и “жизненно важное значение украинской победы”.

Джонсон на этой неделе посетил Соединенные Штаты, чтобы поговорить с политиками о сохранении поддержки Киева.

Пресс-секретарь экс-премьер-министра отметил, что Джонсон встретился с Трампом 26 мая, чтобы “обсудить ситуацию в Украине и жизненную важность украинской победы”.

Напомним, что ранее Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.

А госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году будет означать “конец Украины”.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.