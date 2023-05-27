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Джонсон объяснил Трампу, кто должен победить в войне

Джонсон объяснил Трампу, кто должен победить в войне
Фото: Getty Images

26 мая бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине и “жизненно важное значение украинской победы”.

Джонсон на этой неделе посетил Соединенные Штаты, чтобы поговорить с политиками о сохранении поддержки Киева.

Пресс-секретарь экс-премьер-министра отметил, что Джонсон встретился с Трампом 26 мая, чтобы “обсудить ситуацию в Украине и жизненную важность украинской победы”.

Напомним, что ранее Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.

А госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году будет означать “конец Украины”.

Источник: The Guardian
Борис Джонсон, Война в Украине, Дональд Трамп, США
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