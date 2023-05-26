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Валентина Летяк, редактор ленты

Пентагон пытается организовать встречу Остина с главой Минобороны КНР

Пентагон
Фото: Getty Images

Министерство обороны США обратилось к КНР с просьбой организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу во время Азиатского форума по безопасности, который состоится в начале июня.

Об этом сообщил помощник министра обороны США Эли Ратнер, пишет NHK.

Остин планирует 2 июня принять участие в диалоге Шангри-Ла в Сингапуре, где также будет присутствовать Ли, поэтому Пентагон решил воспользоваться случаем и направил китайской стороне соответствующий запрос о встрече на полях форума.

По словам Ретнера, Остин неоднократно заявлял о важности открытых линий связи с Китаем и необходимости “предотвратить неправильное восприятие, просчеты и кризисы”.

Ли с 2018 года находится под санкциями США из-за его вероятной причастности к закупке оружия у России, включая ракетные системы, однако представитель Пентагона заверил, что это не имеет юридического или технического влияния на возможность его встречи с Остином.

Ретнер подчеркнул, что Китай еще не ответил на запрос США.

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Источник: NHK
Китай, Ллойд Остин, Пентагон, США-Китай, Тайвань
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Артур Свинаренко
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