Пентагон пытается организовать встречу Остина с главой Минобороны КНР
Министерство обороны США обратилось к КНР с просьбой организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу во время Азиатского форума по безопасности, который состоится в начале июня.
Об этом сообщил помощник министра обороны США Эли Ратнер, пишет NHK.
Остин планирует 2 июня принять участие в диалоге Шангри-Ла в Сингапуре, где также будет присутствовать Ли, поэтому Пентагон решил воспользоваться случаем и направил китайской стороне соответствующий запрос о встрече на полях форума.
По словам Ретнера, Остин неоднократно заявлял о важности открытых линий связи с Китаем и необходимости “предотвратить неправильное восприятие, просчеты и кризисы”.
Ли с 2018 года находится под санкциями США из-за его вероятной причастности к закупке оружия у России, включая ракетные системы, однако представитель Пентагона заверил, что это не имеет юридического или технического влияния на возможность его встречи с Остином.
Ретнер подчеркнул, что Китай еще не ответил на запрос США.
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