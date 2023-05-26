Пентагон намагається організувати зустріч Остіна з главою Міноборони КНР

Міністерство оборони США звернулося до КНР з проханням організувати зустріч глави Пентагону Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу під час Азійського безпекового форуму, який відбудеться на початку червня.

Про це повідомив помічник міністра оборони США Елі Ратнер, пише NHK.

Остін планує 2 червня взяти участь у діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі, де також буде присутній Лі, тому Пентагон вирішив скористатися нагодою і надіслати китайській стороні відповідний запит про зустріч на полях форуму.

За словами Ратнера, Остін неодноразово заявляв про важливість відкритих ліній зв’язку з Китаєм та необхідність “запобігти неправильному сприйняттю, прорахункам і кризам”.

Лі з 2018 року перебуває під санкціями США через його ймовірну причетність до закупівлі зброї у Росії, включно з ракетними системами, проте представник Пентагону запевнив, що це не має юридичного чи технічного впливу на можливість його зустрічі з Остіном.

Ратнер наголосив, що Китай ще не відповів на запит США.

Джерело : NHK

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