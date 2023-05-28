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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ обсуждают шестидневку: что об этом говорят в разведке Британии

Сергій Шойгу на заводі Дагдизель в РФ

В последние недели в России изменилась тональность публичных дебатов.

Если раньше в публичном пространстве муссировалась тема о наказании тех, кто критикует “специальную военную операцию”. То теперь граждан РФ активно призывают к “жертвам” для поддержания военных усилий.

К слову, российские государственные СМИ и бизнес-группы, “учитывая экономические нужды войны”, уже обратились в Министерство экономики РФ с просьбой разрешить шестидневную рабочую неделю для работников.

Очевидно, дополнительная оплата за это не предусмотрена.

Кроме того, 21 мая одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симонян заявила, что работники заводов по изготовлению боеприпасов должны ежедневно после своих смен работать дополнительно еще по два часа.

– Разговоры о продолжении рабочих смен четко напоминают общественное принуждение в Советском Союзе, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Кроме того, добавляют британские разведчики, такие разговоры указывают, что руководство РФ с высокой вероятностью считает экономические показатели решающим фактором победы в войне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Російська агресія, Россия, РФ
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