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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ почались розмови про шестиденку: що про це говорять у розвідці Британії

Сергій Шойгу на заводі Дагдизель в РФ

Останніми тижнями в Росії змінилась тональність публічних дебатів.

Якщо раніше в публічному просторі йшлося про покарання тих, хто критикує “спеціальну військову операцію”. То тепер громадян РФ активно закликають до “жертв” задля підтримування військових зусиль.

До слова, російські державні ЗМІ та бізнес-групи “з огляду на економічні потреби війни” вже звернулися до Міністерства економіки РФ із проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників.

Очевидно, додаткової оплати за це не передбачено.

Крім того, 21 травня одна з головних російських пропагандисток Маргарита Симонян заявила, що працівники заводів із виготовлення боєприпасів мають щоденно після своїх змін працювати додатково ще по дві години.

– Розмови про продовження робочих змін чітко нагадують суспільний примус у Радянському Союзі, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Крім того, додають британські розвідники, такі розмови вказують на те, що керівництво РФ із високою ймовірністю вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Російська агресія, Росія, РФ
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