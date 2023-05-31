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Юлия Захарченко, редактор ленты

Из-за атак дронами по Украине: Блинкен анонсировал новые санкции США против РФ

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новых санкциях против Российской Федерации в среду, 31 мая. Ограничения будут касаться технологий, используемых в дронах иранского производства, которые РФ использует для атаки против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Швецию.

— Завтра мы объявим о новых мерах, которые дополнят наши меры по экспортному контролю технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для ударов по украинским гражданским людям и гражданской инфраструктуре, — сказал Блинкен.

Государственный секретарь заявил, что новые санкции США направят также на противодействие российской дезинформации и защиту правозащитников в интернете.

Стоит отметить, что РФ с 2022 года использует для атак против Украины беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками Герань. США и другие государства вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству дронов и поставки БПЛА России.

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Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Энтони Блинкен, Санкції проти Росії, США
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