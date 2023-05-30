Китай отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств

Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече между министром обороны США Ллойдом Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре, который состоится на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

— Сегодня ночью КНР сообщила США, что отклонила наше приглашение, направленное в начале мая, для министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре, — говорится в заявлении Пентагона для Wall Street Journal.

Пентагон также заявил, что верит в открытую коммуникацию, “чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт”.

Некоторые аналитики по вопросам безопасности предполагают, что возможной причиной отказа было раздражение Пекина санкциями США против Ли Шанфу. Китайский глава Минобороны с 2018 года находится от американскими санкциями из-за покупки боевых самолетов и оборудования у главного российского экспортера вооружений, компании Рособоронэкспорт.

Источник : Reuters

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