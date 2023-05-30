Возможны два варианта: что будет с властью в Беларуси после смерти Лукашенко

После смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко у народа страны будет два варианта: либо к власти придет уже достаточно многочисленная белорусская оппозиция, либо Россия.

Об этом рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью 24 каналу.

Он считает, что если Лукашенко умрет, то с юга на Минск выдвинутся подразделения Полк Калиновского, а с севера – легитимное правительство во главе со Светланой Тихановской.

— Спокойно, без оружия, ведь все белорусы будут сидеть дома, включая военных, ОМОНовцев и полицейских, и ждать, как все это закончится. Лукашенко организовал такую систему власти, что никто и не двинется без него. Все будут ждать, когда появится кто-то более сообразительный и возьмет власть в свои руки, – отметил политтехнолог.

Но если оппозиция Беларуси сразу не сделает попытку взять управление страной, Россия не упустит такой шанс.

— Если белорусская оппозиция будет “руководить” из Вильнюса, то с ними никто не будет считаться. В то же время полк Калиновского может обеспечить безопасность для оппозиционеров и освободить политических заключенных режима Лукашенко, — отметил эксперт.

Напомним, что Лукашенко по приезде на парад в Москву 9 мая спровоцировал много слухов о состоянии своего здоровья. А недавно в СМИ появилась информация, что президент Беларуси находится в больнице в критическом состоянии.

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