Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ

Правитель Беларуси Александр Лукашенко был госпитализирован во время пребывания в Москве, где ему сделали переливание крови, поскольку состояние белорусского диктатора было оценено как критическое.

Об этом на своей странице в Twitter написал один из лидеров белорусской оппозиции, дипломат и политэмигрант Валерий Цепкало.

— Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями срочно был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где сейчас и находится. На восстановление его из состояния, которое было оценено врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным, — написал он.

Цепкало добавил, что сейчас организованы мероприятия по спасению Лукашенко, которые “имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении”.

Оппозиционер пишет, что врачи предупреждают о возможных рецидивах.

Последние появления Лукашенко на публике были во время заседания Высшего евразийского совета в Москве 25 мая, где, помимо прочего, стало известно, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

Напомним, верный союзник российского диктатора Владимира Путина, 68-летний Лукашенко 15 мая снова появился на публике после почти недельного отсутствия.

Его появление с заметной повязкой на руке не развеяло сомнений тех, кто считал, что он серьезно болен или даже, что его отравили.

Некоторые считали, что именно Кремль пытался убить путинского сатрапа, что перекликается с гипотезами Цепкало.

В любом случае, белорусская оппозиция хочет быть готовой на случай, если диктатор не выдержит.

Вот почему Цепкало, как представитель Демократического форума Республики Беларусь, призывает “западных лидеров созвать стратегическую сессию в ближайшие дни, чтобы обсудить инициативу “Выборы” и другие меры, которые необходимо принять для обеспечения переходного периода”, поскольку “проведение выборов в столь критическое время не только поможет восстановить правопорядок в будущей Беларуси, но и заложит основы для стабилизации ситуации на границах Европейского Союза и мира”.

Этому предшествовала новость от 26 мая, когда на сайте белорусского хоккейного клуба Динамо Минск появилось сообщение о смерти самопровозглашенного президента Беларуси.

Тогда оказалось, что хакеры из сообщества Киберпартизан взломали официальный сайт хоккейного клуба.

Хакеры написали, что это первые некрологи с участием Лукашенко, а в будущем — будут новые взломы.

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