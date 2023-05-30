Можливі два варіанти: що буде з владою в Білорусі після смерті Лукашенка

Після смерті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка народ країни матиме два варіанти: або до влади прийде вже достатньо чисельна білоруська опозиція, або Росія.

Про це розповів політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв’ю 24 Каналу.

Він вважає, якщо Лукашенко помре, то з півдня на Мінськ висунуться підрозділи Полк Калиновського, а з півночі – легітимний уряд на чолі зі Світланою Тихановською.

– Спокійно, без зброї, адже всі білоруси сидітимуть вдома, включно з військовими, ОМОНівцями й поліцейськими, та чекатимуть, як усе це закінчиться. Лукашенко організував таку систему влади, що ніхто й не поворухнеться без нього. Усі чекатимуть, коли з’явиться хтось кмітливіший і візьме владу до своїх руки, – зазначив політтехнолог.

Але, якщо опозиція Білорусі одразу не зробить спробу взяти керування країною, Росія не проґавить такий шанс.

– Якщо білоруська опозиція буде “керувати” з Вільнюса, то з ними ніхто не буде рахуватись. Водночас полк Калиновського може забезпечити безпеку для опозиціонерів та звільнити політичних в’язнів режиму Лукашенка, – зауважив експерт.

Нагадаємо, що Лукашенко після приїзду на парад до Москви 9 травня спровокував багато чуток про стан свого здоров’я. А нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що президент Білорусі перебуває у лікарні у критичному стані.

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