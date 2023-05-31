Путин был в своей резиденции под Москвой, когда столицу РФ атаковали дроны — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин мог находиться в своей в резиденции в Ново-Огарево, в тот момент, когда беспилотники атаковали Москву и Московскую область во вторник, 30 мая.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times, которое ссылается на “близкого к Кремлю собеседника”.

По словам анонимного источника, российский диктатор спал, когда его служба безопасности разбудила его из-за угрозы с воздуха.

После атаки российский депутат госдумы Александр Хинштейн опубликовал список населенных пунктов, где упали беспилотники. По данным российской стороны, системы ПВО были сбиты примерно в 10 км от резиденции диктатора Путина.

Житель кооператива по соседству с резиденцией Путина сообщил The Moscow Times, что его около 6 утра разбудили “очень громкие звуки взрывов”.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже говорил, что Владимир Путин проснулся из-за атаки дронов, впрочем, не предоставил деталей относительно того, находился ли глава Кремля в своей резиденции Ново-Огарево.

— Рабочий день совсем рано начался (у Путина, — Ред.), — заявил Дмитрий Песков.

The Moscow Times пишет, что, хоть в Кремле спустили к пропагандистам задание давать положительные оценки работе российского ПВО, а атака беспилотников вроде бы успешно была отражена, сам Владимир Путин “появившись на публике после налета, выглядел уставшим и говорил неуверенно”.

Напомним, утром 30 мая на российскую столицу была совершена атака неизвестными беспилотниками, которые, по версии прокремлевских СМИ, задели по меньшей мере три многоэтажных дома.

Как сообщает российское издание Проект, в ходе этой атаки дроны упали в пяти населенных пунктах Подмосковья: Ильинском, Раздорах, Ромашковом, Тимошкино и Гринфилде. В этом районе имеют дома, в частности, российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, спикер Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко и другие российские политические деятели.

Ранее британское издание Sky News писало, что пока невозможно точно установить, кто именно стоит за атакой на российскую столицу. Более того, метод террора собственного населения не является новинкой для российских спецслужб и России в целом. Таким образом, например, в 1990-х годах были осуществлены подрывы в многоэтажках Москвы, чтобы Кремль мог впоследствии оправдать российское вторжение в Чечню.

Кроме того, эксперты указывают, что атакой дронов на Москву и Подмосковье Кремль может легитимизировать проведение новой волны мобилизации внутри России.

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