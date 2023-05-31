Путін був у своїй резиденції під Москвою, коли столицю РФ атакували дрони – ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін міг перебувати у своїй у резиденції в Ново-Огарьово, у той момент, коли безпілотники атакували Москву і Московську область у вівторок, 30 травня.

Про це пише російське видання The Moscow Times, яке посилається на “близького до Кремля співрозмовника”.

За словами анонімного джерела, російський диктатор спав, коли його служба безпеки розбудила його через загрозу з повітря.

Після атаки російський депутат держдуми Олександр Хінштейн опублікував список населених пунктів, де впали безпілотники. За даними російської сторони, системи ППО були збиті приблизно за 10 км від резиденції диктатора Путіна.

Житель кооперативу по сусідству з резиденцією Путіна повідомив The Moscow Times, що його близько 6-ї ранку розбудили “дуже гучні звуки вибухів”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков теж казав, що Володимир Путін прокинувся через атаку дронів, втім не надав деталей щодо того, чи знаходився глава Кремля у своїй резиденції Ново-Огарьово.

– Робочий день зовсім рано почався (у Путіна, – Ред.), – заявив Дмитро Пєсков.

The Moscow Times пише, що, хоч у Кремлі спустили до пропагандистів завдання давати позитивні оцінки роботі російського ППО, а атаку безпілотників начебто успішно було відбито, сам Володимир Путін “з’явившись на публіці після нальоту, виглядав втомленим і говорив невпевнено”.

Нагадаємо, вранці 30 травня на російську столицю було здійснено атаку невідомими безпілотниками, які, за версією прокремлівських ЗМІ, зачепили щонайменше три багатоповерхові будинки.

Як повідомляє російське видання Проект, протягом цієї атаки дрони впали в п’яти населених пунктах Підмосков’я: Іллінському, Роздорах, Ромашковому, Тимошкіному і Грінфілді. У цьому районі мають будинки, зокрема, російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, очільник Мінфіну РФ Антон Силуанов, глава Конституційного суду Росії Валерій Зорькін, спікер Ради Федерацій РФ Валентина Матвієнко та інші російські політичні діячі.

Раніше британське видання Sky News писало, що наразі неможливо точно встановити, хто саме стоїть за атакою на російську столицю. Ба більше, метод терору власного населення не є новинкою для російських спецслужб та Росії загалом. Таким чином, наприклад, у 1990-х роках були здійснені підриви у багатоповерхівках Москви, щоб Кремль міг згодом виправдати російське вторгнення в Чечню.

Крім того, експерти вказують, що атакою дронів на Москву та Підмосков’я Кремль може легітимізувати проведення нової хвилі мобілізації всередині Росії.

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