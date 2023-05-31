Южно-Африканская Республика планирует изменить свое законодательство, чтобы самостоятельно решать, брать ли под стражу людей, которых разыскивает Международный уголовный суд (МУС).

Об этом заявил заместитель министра по вопросам госпредприятий ЮАР Овид Бапела.

Следует отметить, что в стране должен пройти саммит с участием президента РФ Владимира Путина. При этом в России не подтверждали, планирует ли кремлевский диктатор посетить его.

Он заявил, что в июне закон подадут в парламент, а благодаря этим изменениям Южная Африка “определит себе исключения по поводу того, кого брать под стражу, а кого не брать”.

Напомним, что ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика все же не будет выходить из Международного уголовного суда, как ранее предлагал президент Сирил Рамафоса.

Источник : ВВС

