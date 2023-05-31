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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Візит Путіна до ПАР: у країні заговорили про зміну законодавства щодо ордеру МКС

Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Getty Images

Південно-Африканська Республіка планує змінити своє законодавство, аби самостійно вирішувати, чи брати під варту людей, яких розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це заявив заступник міністра з питань держпідприємств ПАР Овед Бапела.

Варто зазначити, що у країні має відбутися саміт за участі президента РФ Володимира Путіна. Проте у Росії не підтверджували, чи планує кремлівський диктатор відвідати його.

Він заявив, що у червні закон подадуть до парламенту, а завдяки цим змінам Південна Африка “визначить собі винятки щодо того, кого брати під варту, а кого не брати”.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Південно-Африканська Республіка все ж не буде виходити з Міжнародного кримінального суду, як раніше пропонував президент Сиріл Рамафоса.

Джерело: ВВС
Африка, Володимир Путін, Закон, МКС
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