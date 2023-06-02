Возле Шебекино армия РФ обстреляла авто с гражданскими, есть погибшие

На окраине села Новая Таволжанка рядом с городом Шебекино российские военные выстрелили по машине Renault с гражданскими, приняв ее за машину с бойцами легиона Свобода России.

Об этом говорится в сообщении легиона.

Минимум двое гражданских погибли.

Как утверждают в легионе Свобода России, российские военные точно также не считаются с гражданским населением и на других направлениях. Например, под Грайвороном. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК (Русского добровольческого корпуса).

Есть раненные и среди легионеров — из госпитализировали в больницу.

Напомним, что 22 мая на территории Белгородской области началась операция РДК и ЛСР — Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России. Тогда возле села Безлюдовка взорвали российский пограничный пункт.

1 июня возле приграничного города Шебекино снова произошли бои. Сообщалось о прилетах по общежитию, повреждении ряда частных домов, машин. Как минимум восемь человек пострадали. Российская власть во всем обвинила Украину, но доказательств причастности ВСУ не предоставила.

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