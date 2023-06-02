Біля Шебекіно армія РФ обстріляла авто з цивільними, є загиблі
На околиці села Нова Таволжанка, що поряд із містом Шебекіно, російські військові вистрілили по машині Renault із цивільними, прийнявши її за машину з бійцями легіону Свобода Росії.
Про це йдеться в повідомленні легіону.
Щонайменше двоє цивільних загинули.
Як стверджують у легіоні Свобода Росії, російські військові так само не зважають на цивільне населення й на інших напрямках. Наприклад, під Грайвороном. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК (Російського добровольчого корпусу).
Є поранені й серед легіонерів – їх госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської області почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. Тоді біля села Безлюдівка підірвали російський прикордонний пункт.
1 червня біля прикордонного міста Шебекіно знову відбулися бої. Повідомлялося про прильоти по гуртожитку, пошкодження низки приватних будинків, машин. Щонайменше вісім осіб постраждали. Російська влада в усьому звинуватила Україну, але доказів причетності ЗСУ не надала.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов