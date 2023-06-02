Біля Шебекіно армія РФ обстріляла авто з цивільними, є загиблі

На околиці села Нова Таволжанка, що поряд із містом Шебекіно, російські військові вистрілили по машині Renault із цивільними, прийнявши її за машину з бійцями легіону Свобода Росії.

Про це йдеться в повідомленні легіону.

Щонайменше двоє цивільних загинули.

Як стверджують у легіоні Свобода Росії, російські військові так само не зважають на цивільне населення й на інших напрямках. Наприклад, під Грайвороном. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК (Російського добровольчого корпусу).

Є поранені й серед легіонерів – їх госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської області почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. Тоді біля села Безлюдівка підірвали російський прикордонний пункт.

1 червня біля прикордонного міста Шебекіно знову відбулися бої. Повідомлялося про прильоти по гуртожитку, пошкодження низки приватних будинків, машин. Щонайменше вісім осіб постраждали. Російська влада в усьому звинуватила Україну, але доказів причетності ЗСУ не надала.

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