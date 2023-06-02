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Юлия Соколова, редактор ленты

Путин все еще верит в победу над Украиной и не осознает масштаба проблем РФ – Уоллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин может не осознавать масштаба военных проблем РФ, которые возникли во время полномасштабного вторжения в Украину.

Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью американскому изданию The Washington Post.

По его словам, масштабы потерь армии РФ свидетельствуют о том, что Путин все еще верит, что сможет победить Украину, если бросит на поле боя больше живой силы.

Уоллес предположил, что кремлевский диктатор может не получать точной информации о ситуации на фронте.

– Путин, возможно, не получает точной информации о военных усилиях и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны до момента краха или возникновения внутреннего вызова, — объяснил глава британского Минобороны.

Уоллес уточнил, что в случае краха РФ “НАТО и западные страны должны быть готовы ко всему”.

Недавно в британской разведке обратили внимание, что в РФ впервые заговорили о смене власти в Кремле и избрании нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.

В украинской военной разведке отмечали, что диктатор Владимир Путин является целью №1 для Украины с точки зрения его задержания и доставки в международный трибунал в Гааге.

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Источник: The Washington Post
Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, Кремль, Російська агресія
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