Путин все еще верит в победу над Украиной и не осознает масштаба проблем РФ – Уоллес
Российский диктатор Владимир Путин может не осознавать масштаба военных проблем РФ, которые возникли во время полномасштабного вторжения в Украину.
Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью американскому изданию The Washington Post.
По его словам, масштабы потерь армии РФ свидетельствуют о том, что Путин все еще верит, что сможет победить Украину, если бросит на поле боя больше живой силы.
Уоллес предположил, что кремлевский диктатор может не получать точной информации о ситуации на фронте.
– Путин, возможно, не получает точной информации о военных усилиях и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны до момента краха или возникновения внутреннего вызова, — объяснил глава британского Минобороны.
Уоллес уточнил, что в случае краха РФ “НАТО и западные страны должны быть готовы ко всему”.
Недавно в британской разведке обратили внимание, что в РФ впервые заговорили о смене власти в Кремле и избрании нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.
В украинской военной разведке отмечали, что диктатор Владимир Путин является целью №1 для Украины с точки зрения его задержания и доставки в международный трибунал в Гааге.
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