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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Путін все ще вірить у перемогу над Україною та не усвідомлює масштабу проблем РФ – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін може не усвідомлювати масштабу військових проблем РФ, які виникли під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

За його словами, масштаби втрат армії РФ свідчать про те, що Путін все ще вірить, що зможе перемогти Україну, якщо кине на поле бою більше живої сили.

Воллес припустив, що кремлівський диктатор може не отримувати точної інформації про ситуацію на фронті.

– Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля та може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи виникнення внутрішнього виклику, – пояснив глава британського Міноборони.

Воллес уточнив, що в разі краху РФ “НАТО та західні країни мають бути готові до всього”.

Нещодавно в британській розвідці звернули увагу, що в РФ вперше заговорили про зміну влади в Кремлі та обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

В українській воєнній розвідці наголошували, що диктатор Володимир Путін є ціллю №1 для України з точки зору його затримання та доставлення до міжнародного трибуналу в Гаазі.

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Джерело: The Washington Post
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Кремль, Російська агресія
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