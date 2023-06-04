Около 300 тыс. человек вышли на митинг против власти в Варшаве

4 июня, в Варшаве прошла акция протеста против польских властей. В мероприятии приняли участие несколько сотен тысяч человек. Это одна из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время.

Об этом сообщает Onet.

Мероприятие началось в полдень, а завершилось на площади Замок речью лидера оппозиционной партии Гражданская платформа Дональда Туска, который задекларировал стремление к “свободной, законопослушной, безопасной, честной, чистой и зеленой Польше” и противодействие партии власти “Право и справедливость”.

По подсчетам польских СМИ, когда протест достиг наибольшей кульминации, на Замковой площади собрались не менее 300 тысяч человек. Мэрия Варшавы, которую возглавляет оппозиционный политик Рафал Тшасковский, приводит еще большее число – до полумиллиона участников.

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