Близько 300 тис. людей вийшли на мітинг проти влади у Варшаві

4 червня, у Варшаві пройшла акція протесту проти польської влади. В заході взяли участь кількасот тисяч людей. Це одна з наймасовіших опозиційних демонстрацій за останній час.

Про це повідомляє Onet.

Захід розпочався опівдні, а завершилась на площі Замок промовою лідера опозиційної партії Громадянська платформа Дональда Туска, який задекларував прагнення до “вільної, законослухняної, безпечної, чесної, чистої й зеленої Польщі” та протидію партії влади “Право і справедливість”.

За підрахунками польських ЗМІ, коли протест досяг найбільшої кульмінації, на Замковій площі зібрались щонайменше 300 тисяч людей. Мерія Варшави, яку очолює опозиційний політик Рафал Тшасковський, наводить ще більше число – до пів мільйона учасників.

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