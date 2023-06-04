Закрыть обход санкций, чтобы РФ не могла создавать ракеты: Зеленский провел специальное совещание

Украина должна закрыть все пути, с помощью которых Российская Федерация обходит международные санкции и до сих пор может создавать средства для террора, в частности, ракеты.

Об этом заявил в видеообращении за 4 июня президент Украины Владимир Зеленский после проведения специального совещания.

— Сегодня провел специальное совещание по поводу санкций. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции, и кто ей помогает. Разные страны, разные компании… Без них Россия не смогла бы производить средства террора, в частности, ракеты, — утверждает глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что санкции мира заставляют Россию платить цену за то, что она делает. По его мнению, это санкции, которые должны ограничивать российскую способность к террору на максимум.

Зеленский утверждает, что Украина видит каждое направление обхода имеющихся санкций, страну, чья территория, юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора.

Он считает, что необходимо закрыть все эти направления вместе с партнерами, чтобы не было в российских ракетах продукции свободного мира. Президент анонсировал, что вскоре будут необходимые шаги.

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