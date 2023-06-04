Закрити обхід санкцій, щоб РФ не могла створювати ракети: Зеленський провів спеціальну нараду

Україна має закрити всі шляхи, за допомогою яких Російська Федерація обходить міжнародні санкції та досі може створювати засоби для терору, зокрема, ракети.

Про це заявив у відеозверненні за 4 червня президент України Володимир Зеленський після проведення спеціальної наради.

– Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції, і хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без них Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема, ракети, – стверджує глава держави.

Президент України наголосив, що санкції світу змушують Росію платити ціну за те, що вона робить. На його думку, це санкції, які мають обмежувати російську здатність до терору на максимум.

Зеленський стверджує, що Україна бачить кожен напрямок обходу наявних санкцій, країну, чия територія, юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору.

Він вважає, що необхідно закрити всі ці напрямки разом із партнерами, щоб не було в російських ракетах продукції вільного світу. Президент анонсував, що незабаром будуть необхідні кроки.

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