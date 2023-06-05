Экс-вице-президент США Пенс подал документы на участие в президентских выборах

Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник подал документы на участие в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Ожидается, что Пенс, который был вице-президентом времен президентства Дональда Трампа, лично объявит о своей кандидатуре на выдвижение от Республиканской партии в среду, 5 июня.

Представитель Пенса подтвердил его подачу документов в комиссию.

— Ожидается, что экс-вице-президент привнесет более традиционно консервативный голос в процесс праймериз, который был заглушен популистскими проповедями Трампа, что сейчас лидирует, и губернатора Флориды Рона ДеСантиса, — отмечает CNBC.

7 июня Майклу Пенсу исполнится 64 года. Он проработал более 10 лет в Палате представителей США и один срок на посту губернатора штата Индиана. Майк Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017-го до 20 января 2021 года.

СМИ пишут, что кампания Пенса разворачивается несколько позже, чем у многих его конкурентов, включая Трампа и ДеСантиса. Кроме того, впереди у него, вероятно, ожесточенная борьба за поддержку партии, которая пока в основном остается лояльной к Трампу.

В то же время, его показатели в опросах лучше, чем у некоторых его конкурентов, но на уровне от низких до средних. Экс-вице-президент выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи и осуждает сторонников Путина в Республиканской партии США.

В мае о своем участии в президентских выборах объявил губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Источник : CNBC

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