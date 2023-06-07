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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ продвигает фейки, что якобы не причастна к подрыву Каховской ГЭС — ЦПД

фейк
Фото: Unsplash

Прокремлевские пропагандисты распространяют нарративы, что ситуация с Каховской гидроэлектростанцией якобы не имеет ничего общего с интересами РФ, и отрицают причастность Москвы к подрыву дамбы.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации. По данным ЦПД, несмотря на заминирование и подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, Кремль и подконтрольные Москве журналисты продвигают фейки о непричастности РФ к затоплению Херсонской области.

— Путинский пропагандист заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не имеет ничего общего с интересами РФ. Кроме того, чтобы деморализовать украинское общество и посеять страх в глазах людей, пропагандисты начали вспоминать в своих разговорах о дамбе Киевского водохранилища, — говорится в сообщении.

Підрив Каховської ГЕС - зона затоплення

В Центре противодействия дезинформации считают, что режим Кремля осознает неизбежность своего поражения, однако Москва не оставляет попыток заставить украинскую власть сесть за стол переговоров на террористических условиях России.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Кремль, Москва, Фейк, Фейкові новини
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