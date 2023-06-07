РФ просуває фейки, що нібито не причетна до підриву Каховської ГЕС – ЦПД

Прокремлівські пропагандисти поширюють наративи, що ситуація з Каховською гідроелектростанцією нібито не має нічого спільного з інтересами РФ, та заперечують причетність Москви до підриву дамби.

Про це інформує Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, попри замінування та підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, Кремль та підконтрольні Москві журналісти просувають фейки про непричетність РФ до затоплення Херсонської області.

– Путінський пропагандист заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не має нічого спільного з інтересами РФ. Окрім того, щоб деморалізувати українське суспільство та посіяти страх в очах людей, пропагандисти почали згадувати у своїх розмовах про дамбу Київського водосховища, – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що режим Кремля усвідомлює неминучість своєї поразки, проте Москва не залишає спроб змусити українську владу сісти за стіл переговорів на терористичних умовах Росії.

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