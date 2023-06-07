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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ просуває фейки, що нібито не причетна до підриву Каховської ГЕС – ЦПД

фейк
Фото: Unsplash

Прокремлівські пропагандисти поширюють наративи, що ситуація з Каховською гідроелектростанцією нібито не має нічого спільного з інтересами РФ, та заперечують причетність Москви до підриву дамби.

Про це інформує Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, попри замінування та підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, Кремль та підконтрольні Москві журналісти просувають фейки про непричетність РФ до затоплення Херсонської області.

– Путінський пропагандист заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не має нічого спільного з інтересами РФ. Окрім того, щоб деморалізувати українське суспільство та посіяти страх в очах людей, пропагандисти почали згадувати у своїх розмовах про дамбу Київського водосховища, – йдеться у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - зона затоплення

У Центрі протидії дезінформації вважають, що режим Кремля усвідомлює неминучість своєї поразки, проте Москва не залишає спроб змусити українську владу сісти за стіл переговорів на терористичних умовах Росії.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Кремль, Москва, Фейк, Фейкові новини
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