Укргидроэнерго обратилась в ЕСПЧ относительно скорейшего рассмотрения дела о подрыве Каховской ГЭС

В Укргидроэнерго сообщили, что компания обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и проинформировала суд в рамках дела Ukrgidroenergo, PAT v. Russia о совершенном Россией террористическом акте.

С целью скорейшей защиты нарушенных прав и интересов компания просит суд рассмотреть возможность определить первоочередность рассмотрения соответствующего дела в связи с террористическими действиями России.

– Стоит отметить, что организованный подрыв плотины, которая является объектом критически важной социальной инфраструктуры, нарушает Женевскую конвенцию, в частности, Первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, который установил перечень объектов, которые не могут быть объектами нападения, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидроэнерго отмечают, что совершенные Россией действия грубо нарушили порядок ведения войны, создали дополнительные и неоправданные риски для жизни, здоровья и имущества гражданских лиц, а также привели к повреждению и уничтожению имущества Укргидроэнерго, которое, по предварительной оценке, восстановлению не подлежит.

В компании отмечают, что ЕСПЧ уже принял к рассмотрению иск Укргидроэнерго против РФ о компенсации убытков из-за военной агрессии против Украины.

Общая сумма заявленных убытков, причиненных активам компании — Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке, составила почти 17 млрд грн.

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