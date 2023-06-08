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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Укргідроенерго звернулася до ЄСПЛ щодо якнайшвидшого розгляду справи підриву Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

В Укргідроенерго повідомили, що компанія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та проінформувала суд в межах справи Ukrgidroenergo, PAT v. Russia про вчинений Росією терористичний акт.

З метою якнайшвидшого захисту порушених прав та інтересів компанія просить суд розглянути можливість визначити першочерговість розгляду відповідної справи у зв’язку з терористичними діями Росії. 

– Варто відзначити, що організований підрив греблі, що є об’єктом критично важливої соціальної інфраструктури, порушує Женевську конвенцію, зокрема, Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, який встановив перелік об’єктів, які не можуть бути об’єктами нападу, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, в Укргідроенерго наголошують, що вчинені Росією дії грубо порушили порядок ведення війни, створили додаткові та невиправдані ризики для життя, здоров’я та майна цивільних осіб, а також призвели до пошкодження та знищення майна Укргідроенерго, яке, за попередньою оцінкою, відновленню не підлягає.

У компанії зазначають, що ЄСПЛ вже прийняв до розгляду позов Укргідроенерго проти РФ щодо компенсації збитків через воєнну агресію проти України.

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам компанії – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою, сягнула майже 17 млрд грн.

Європейський суд, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Укргідроенерго
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