Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракеты Hawk и Patriot: США готовят новый пакет помощи Украине на $2 млрд
Соединенные Штаты готовятся объявить очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать значительное усиление противовоздушной обороны.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Финансирование пойдет на закупку пусковых установок и ракет Hawk и двух типов современных ракет ПВО Patriot. Одна из них — Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, производства Raytheon.
Ракеты GEM-T, как отмечает производитель, лучше поражает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника.
В ноябре прошлого года США объявили, что будут поставлять системы Hawk из собственных запасов.
Источник: Bloomberg
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