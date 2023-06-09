Ракеты Hawk и Patriot: США готовят новый пакет помощи Украине на $2 млрд

Соединенные Штаты готовятся объявить очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать значительное усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Финансирование пойдет на закупку пусковых установок и ракет Hawk и двух типов современных ракет ПВО Patriot. Одна из них — Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, производства Raytheon.

Ракеты GEM-T, как отмечает производитель, лучше поражает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника.

В ноябре прошлого года США объявили, что будут поставлять системы Hawk из собственных запасов.

Источник : Bloomberg

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