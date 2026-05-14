Кипр традиционно делает ставку на яркие и ритмичные номера на Евровидении, и 2026 год не стал исключением.

В этом году островная страна вновь представила на конкурсе песню со средиземноморским настроением, танцевальной энергетикой и элементами национального колорита, которая уже успела привлечь внимание поклонников конкурса.

Кто представит Кипр на Евровидении 2026 и о чем конкурсная композиция — читайте в нашем материале.

Кто такая Antigoni: биография представительницы Кипра на Евровидении 2026

Кипр на Евровидении 2026 представляет Antigoni. Артистка выступит на сцене конкурса в Вене с песней JALLA — энергичным up-tempo поп-треком со средиземноморскими мотивами и кипрским диалектом.

Antigoni, настоящее имя которой Antigoni Buxton, — 29-летняя британско-кипрская певица и автор песен из Северного Лондона.

Она выросла в Великобритании, однако в своем творчестве постоянно обращается к греко-кипрским корням, сочетая современный поп с традиционными средиземноморскими мотивами.

Артистка регулярно использует в своих песнях элементы кипрского фольклора и сочетает английский и греческий языки в текстах.

Широкой аудитории Antigoni стала известна в 2022 году после участия в восьмом сезоне британского реалити-шоу Love Island. Хотя певица покинула проект довольно рано, телевизионный опыт значительно увеличил ее популярность в Великобритании и на Кипре.

Среди самых известных песен артистки — Never Gonna Love, Sleeping Alone, Habibi и You Can Have Him.

Представительницей Кипра на Евровидении-2026 Antigoni стала после внутреннего отбора, проведенного телерадиокомпанией CyBC. Ее кандидатуру объявили еще в ноябре 2025 года — певица стала первой официально подтвержденной участницей всего конкурса сезона.

Отбор проходил в два этапа: сначала кандидатов оценивало профессиональное жюри, а затем свое мнение высказали зрители через онлайн-голосование на сайте вещателя.

Перед Евровидением Antigoni также активно продвигала конкурсную композицию: выступила в качестве приглашенной артистки на греческом отборе Sing for Greece 2026 и приняла участие в вечеринке Nordic Eurovision Party 2026 в Осло.

О чем песня Antigoni – JALLA

В сети уже активно ищут текст песни Antigoni – JALLA для Евровидения 2026, ведь зажигательный трек представительницы Кипра быстро стал одним из самых обсуждаемых в этом сезоне конкурса.

Над конкурсной композицией JALLA работали сама Antigoni Buxton, Charalambous Kallona, Connor Mullally-Knight, Demetris Nikolaou, Klejdi Lupa, Paris Kalpos и Trey Qua.

Песню официально представили 8 февраля 2026 года во время вечернего выпуска новостей CyBC.

Название трека JALLA происходит из кипрского диалекта греческого языка и переводится как “еще” или “больше”. Именно эта фраза стала главной идеей композиции — песни о свободе, танцах и желании жить на полную.

В центре истории — героиня, которая танцует традиционный средиземноморский танец чифтетели и не обращает внимания на осуждение окружающих. В тексте звучит призыв не сдерживать себя и не обращать внимания на чужое мнение: “let them stare, let them talk” — “пусть смотрят, пусть говорят”.

Музыкально JALLA — это взрывной up-tempo поп с мощными битами, этническими инструментами и непрерывной танцевальной энергией. Песня сочетает современный клубный звук с традиционными средиземноморскими ритмами, создавая атмосферу большого праздника.

Antigoni – JALLA: перевод песни

Я танцую на столе, малышка

Двигаю бедрами под цифтетели

И они хотят большего

Иди за мной в музыку

Давай протанцуем всю ночь напролет

Я хочу играть с ритмом

Двигаясь влево, вправо

И двигай своим телом

Тряси плечами и бедрами тоже

Тика-така, раз-два

Позволь своему телу двигаться

Слышишь удар барабана, ты чувствуешь себя живым

Мелодия песни тебя гипнотизирует

Теряешься в ритме, но этого всегда мало

Возможно, это заставит тебя влюбиться

О, они хотят

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Я танцую на столе, крошка

Двигаю бедрами под цифтетели

Больше, больше, они хотят больше, больше

Больше, больше, больше

Опа, опа, давай, больше

Опа, опа, давай, больше

Моя девочка, моя девочка

Вставай, и пошли

Пусть пялятся

Если они смотрят, значит, не сводят с меня глаз

Нам всё равно

Если они говорят, пусть говорят

Пусть говорят, пусть говорят (Ууу)

И пусть себе говорят

Пусть говорят, пусть говорят, говорят, говорят

Слышишь удар барабана, ты чувствуешь себя живым

Мелодия песни тебя гипнотизирует

Теряешься в ритме, но этого всегда мало

Возможно, это заставит тебя влюбиться

О, они хотят

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Я танцую на столе, крошка

Двигаю бедрами под цифтетели

Больше, больше, они хотят больше, больше

Больше, больше, больше

Опа, опа, давай, больше

Опа, опа, давай, больше

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Больше, больше, они хотят больше (Больше, больше)

Ты хочешь больше?

О-оу, о-оу

Больше, больше

Больше, больше

Больше, больше

Больше

Больше

JALLA — одна из самых танцевальных композиций Евровидения-2026, в которой соединились современный поп, этнические мотивы и атмосфера средиземноморской вечеринки.

