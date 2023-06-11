Шойгу обязал вагнеровцев заключить контракты с Минобороны РФ. Пригожин отреагировал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем “добровольческим формированиям”, которые воюют против Украины, подписать контракты с армией до 1 июля. Это касается всех частных военных компаний, в том числе и ЧВК Вагнера.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства обороны РФ.

По словам российских чиновников, такие контракты предоставят ЧВК, которые в РФ называют “добровольческими отрядами”, “необходимый правовой статус” и создадут “единые подходы к организации всестороннего обеспечения”.

В ведомстве заявили, что наемники имеют возможность заключить индивидуальные контракты непосредственно с министерством или с отрядами.

Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин уже заявил, что наемники из его ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны РФ. Он добавил, что большинство воинских частей РФ не обладают “такой эффективностью, как его ЧВК”, из-за того что Шойгу не может нормально управлять военными формированиями.

Конфликт между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера

Ссора между Пригожиным и чиновниками из Минобороны РФ длится уже в течение нескольких месяцев. Повар Путина активно критикует Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за провалы на фронте.

В мае Пригожин записал видео, где он, стоя возле трупов боевиков из ЧВК, обозвал Шойгу и Герасимова “сук**ы, которые жируют в кабинетах”. Он обвинил военное командование РФ, что они не выдают наемникам снаряды. Он неоднократно критиковал российское МО, используя нецензурную брань.

Источник : Медуза

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