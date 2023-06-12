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Миллиардер Сорос передал контроль над своей финансовой империей стоимостью 25 млрд долларов сыну

Джордж Сорос
Фото: Depositphotos

92-летний американский финансист-миллиардер Джордж Сорос передает контроль над своей финансовой империей своему сыну Александру.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам миллиардера, раньше он не хотел, чтобы Open Society Foundations (OSF) перешел к одному из его пяти детей.

Но говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, Джордж Сорос сказал: “Он это заслужил”.

В то же время Алекс Сорос заявил, что он “больший политик”, чем его папа, и планирует продолжать жертвовать семейные средства на поддержку левых политических кандидатов в США.

— Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать, — добавил он.

В декабре прошлого года совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью в качестве президента комитета политических действий Сороса.

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Джордж Сорос

Источник: The Wall Street Journal
Джордж Сорос
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