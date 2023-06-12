Мільярдер Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією вартістю 25 млрд доларів сину

92-річний американський фінансист-мільярдер Джордж Сорос передає контроль над своєю фінансовою імперією своєму сину Олександру.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами мільярдера, раніше він не хотів, щоб Open Society Foundations (OSF) перейшов до одного з його п’яти дітей.

Але говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, Джордж Сорос сказав: “Він це заслужив”.

Водночас Алекс Сорос заявив, що він “більший політик”, ніж його тато, і що планує продовжувати жертвувати родинні кошти на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

– Хоч би як я хотів прибрати гроші з політики, доки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити, – додав він.

У грудні минулого року рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

Джерело : The Wall Street Journal

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