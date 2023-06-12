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Валентина Летяк, редактор ленты

США предлагают расшить Совбез ООН без права вето для новых членов — WP

США предлагают расшить Совбез ООН без права вето для новых членов — WP
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джозефа Байдена разрабатывает план реформирования Совбеза ООН, чтобы восстановить доверие к Организации, пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами 193 стран-членов по расширению Совбеза, о котором могут объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Предложение США заключается во включении в СБ шести постоянных членов без предоставления им права вето. Таким образом Байдена хочет увеличить влияние развивающихся стран и учесть разочарование неспособностью ООН сдерживать глобальные конфликты.

С момента создания Организации объединенных наций после Второй мировой войны США, Франция, Великобритания, Китай и Советский Союз (позже Россия. – Ред.) как пять постоянных членов Совбеза пользовались правом вето по вопросам войны и мира. Члены СБ, сменяющиеся на ротационной основе, не имеют таких полномочий.

Байден настаивает на реформе, несмотря на нежелание авторитетных государств уступать свое традиционное влияние.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш 21 мая во время саммита G7 признал, что Совбез не выполняет своих функций, поэтому необходимо его реформирование.

По его словам, перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией и российским вторжением в Украину, он не смог выполнить своих обязательств перед мировым сообществом.

Источник: The Washington Post
Білий дім, Война в Украине, Джо Байден, ООН, Радбез ООН, Російська агресія, США
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Оксана Михайлова
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