США предлагают расшить Совбез ООН без права вето для новых членов — WP

Администрация президента США Джозефа Байдена разрабатывает план реформирования Совбеза ООН, чтобы восстановить доверие к Организации, пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами 193 стран-членов по расширению Совбеза, о котором могут объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Предложение США заключается во включении в СБ шести постоянных членов без предоставления им права вето. Таким образом Байдена хочет увеличить влияние развивающихся стран и учесть разочарование неспособностью ООН сдерживать глобальные конфликты.

С момента создания Организации объединенных наций после Второй мировой войны США, Франция, Великобритания, Китай и Советский Союз (позже Россия. – Ред.) как пять постоянных членов Совбеза пользовались правом вето по вопросам войны и мира. Члены СБ, сменяющиеся на ротационной основе, не имеют таких полномочий.

Байден настаивает на реформе, несмотря на нежелание авторитетных государств уступать свое традиционное влияние.

Генсек ООН Антониу Гутерреш 21 мая во время саммита G7 признал, что Совбез не выполняет своих функций, поэтому необходимо его реформирование.

По его словам, перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией и российским вторжением в Украину, он не смог выполнить своих обязательств перед мировым сообществом.

Источник : The Washington Post

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