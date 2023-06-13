Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Світ
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка

РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Фото: Getty Images

Страна-агрессор РФ все больше инвестирует в беспилотники, поскольку израсходовала значительную часть запасов крылатых ракет во время атак на Украину. Ключевым поставщиком дронов в Россию остается Иран.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По информации ведомства, в последние месяцы РФ работала над обеспечением долгосрочных и крупных по объему поставок беспилотников одностороннего действия (OWA-UAV). Поставляя это вооружение, Тегеран продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН.

Агрессор, вероятно, перешел от получения небольших партий иранских дронов самолетами к более крупным партиям, которые доставляются из Ирана кораблями через Каспийское море.

По данным разведки, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел значительно большее значение после вторжения войск РФ в Украину. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в частности к поставкам оружия, способом, который, как надеются в Москве, менее уязвим к международным санкциям.

– Россия, скорее всего, инвестирует в БпЛА одностороннего действия, потому что они обеспечивают ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, как она потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине, – отмечается в анализе.

В разведке также подтвердили, что РФ работает над тем, чтобы начать внутреннее производство ударных беспилотников, “почти наверняка с помощью Ирана”.

Недавно в Белом доме сообщали, что Иран предоставляет РФ материалы для строительства завода по производству дронов. Его могут ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Агрессор надеется с помощью завода обеспечить стабильные поставки вооружения для войны против Украины.

Читайте также
Иран использует детали Китая для ускорения поставок дронов в РФ — WSJ
БПЛА Shahed

Иран, Война в Украине, Дрони, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении — Генштаб
танк Т-72
Более 100 до конца года: в Германии анонсировали поставки танков Leopard 1 в Украину
Leopard
РФ атаковала дронами Киевский и Салтовский районы Харькова: повреждены здания и склад
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Было две волны пусков ракет: Игнат о массированной атаке РФ 13 июня
Юрій Ігнат
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Джон Кірбі
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь