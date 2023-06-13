РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка

Страна-агрессор РФ все больше инвестирует в беспилотники, поскольку израсходовала значительную часть запасов крылатых ракет во время атак на Украину. Ключевым поставщиком дронов в Россию остается Иран.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По информации ведомства, в последние месяцы РФ работала над обеспечением долгосрочных и крупных по объему поставок беспилотников одностороннего действия (OWA-UAV). Поставляя это вооружение, Тегеран продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН.

Агрессор, вероятно, перешел от получения небольших партий иранских дронов самолетами к более крупным партиям, которые доставляются из Ирана кораблями через Каспийское море.

По данным разведки, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел значительно большее значение после вторжения войск РФ в Украину. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в частности к поставкам оружия, способом, который, как надеются в Москве, менее уязвим к международным санкциям.

– Россия, скорее всего, инвестирует в БпЛА одностороннего действия, потому что они обеспечивают ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, как она потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине, – отмечается в анализе.

В разведке также подтвердили, что РФ работает над тем, чтобы начать внутреннее производство ударных беспилотников, “почти наверняка с помощью Ирана”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/dDR5977XM6 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 13, 2023

Недавно в Белом доме сообщали, что Иран предоставляет РФ материалы для строительства завода по производству дронов. Его могут ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Агрессор надеется с помощью завода обеспечить стабильные поставки вооружения для войны против Украины.

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