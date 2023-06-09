Иран помогает России строить завод по производству беспилотников – Белый дом

Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Сотрудники американской разведки считают, что завод в российской особой экономической зоне Алабуга может быть введен в эксплуатацию в начале следующего года.

По словам Кирби, официальные лица США установили, что Иран продолжает поставлять российским военным беспилотники через Каспийское море из Амирабада в Махачкалу, а затем оккупанты используют их против Украины.

По состоянию на май Россия получила из Ирана сотни боевых дронов, а также оборудование, связанное с производством беспилотников.

— Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность, в том числе делиться ею с общественностью — и мы готовы сделать больше, — сказал Кирби.

В Белом доме отметили, что Иран также получает оружие из России.

Иран стремится закупить у РФ дополнительную военную технику, в частности ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты ЯК-130.

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