РФ інвестує в дрони, оскільки витратила значні запаси крилатих ракет в Україні – британська розвідка

Країна-агресор РФ все більше інвестує в безпілотники, оскільки витратила значну частину запасів крилатих ракет під час атак на Україну. Ключовим постачальником дронів до Росії залишається Іран.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними відомства, протягом останніх місяців РФ працювала над забезпеченням довгострокових та великих за обсягом поставок безпілотників односторонньої дії (OWA-UAV). Поставляючи це озброєння, Тегеран продовжує порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН.

Агресор, імовірно, перейшов від отримання невеликих партій іранських дронів літаками до більших партій, які доставляються з Ірану кораблями через Каспійське море.

За даними розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення військ РФ до України. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, зокрема до поставок зброї, у спосіб, який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.

У розвідці також підтвердили, що РФ працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних безпілотників, “майже напевно за допомогою Ірану”.

