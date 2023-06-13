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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ інвестує в дрони, оскільки витратила значні запаси крилатих ракет в Україні – британська розвідка

РФ інвестує в дрони, оскільки витратила значні запаси крилатих ракет в Україні – британська розвідка
Фото: Getty Images

Країна-агресор РФ все більше інвестує в безпілотники, оскільки витратила значну частину запасів крилатих ракет під час атак на Україну. Ключовим постачальником дронів до Росії залишається Іран.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними відомства, протягом останніх місяців РФ працювала над забезпеченням довгострокових та великих за обсягом поставок безпілотників односторонньої дії (OWA-UAV). Поставляючи це озброєння, Тегеран продовжує порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН.

Агресор, імовірно, перейшов від отримання невеликих партій іранських дронів літаками до більших партій, які доставляються з Ірану кораблями через Каспійське море.

За даними розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення військ РФ до України. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, зокрема до поставок зброї, у спосіб, який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.

– Росія, швидше за все, інвестує в БпЛА односторонньої дії, тому що вони забезпечують їй відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні, – наголошується в аналізі.

У розвідці також підтвердили, що РФ працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних безпілотників, “майже напевно за допомогою Ірану”.

Нещодавно в Білому домі повідомляли, що Іран надає РФ матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів. Його можуть ввести в експлуатацію на початку наступного року. Агресор сподівається за допомогою заводу забезпечити стабільні постачання озброєння для війни проти України.

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Іран, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія
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