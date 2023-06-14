Россия будет уничтожать все, что контролирует на оккупированных территориях, включая Крым – Подоляк

Российская Федерация имеет планы отступать в случае очевидного проигрыша во время полномасштабной войны против Украины. Однако РФ уничтожит все на своем пути во время отхода, включая временно оккупированный Крым.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Красноречивое заявление Путина, когда он встречался с кем-то, то сказал следующее, что они хотят сделать “санитарную зону” в Украине. Чтобы вы понимали, это означает, что все, что сегодня оккупировали, кстати, включая Каховскую ГЭС, они будут уничтожать, — утверждает Подоляк.

По его словам, РФ проигрывает войну против Украины, однако страна-агрессор будет уничтожать всю гражданскую инфраструктуру на ныне временно оккупированной территории, включая Крым.

— Всю гражданскую инфраструктуру, потому что военную, вы понимаете, что очень маленькое количество военной инфраструктуры. Они хотят сбежать с нашей территории, проиграв войну, но при этом уничтожив максимально все, что находится сегодня на оккупированной территории, включая Крым. Россия будет уничтожать все, что она сегодня контролирует на оккупированных территориях. Это заведомо понятное преступление против человечности, — считает советник руководителя Офиса президента Украины.

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