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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Росія знищуватиме все, що контролює на окупованих територіях, включно з Кримом – Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Російська Федерація має плани відступати у разі очевидного програшу під час повномасштабної війни проти України. Проте РФ знищить все на своєму шляху під час відходу, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Красномовна заява Путіна, коли він зустрічався з кимось, то сказав таке, що вони хочуть зробити “санітарну зону” в Україні. Щоб ви розуміли, це означає, що все, що сьогодні окупували, до речі, включно з Каховською ГЕС, вони знищуватимуть, – стверджує Подоляк.

За його словами, РФ програє війну проти України, проте країна-агресор знищуватиме всю цивільну інфраструктуру на нині тимчасово окупованій території, включно з Кримом.

– Всю цивільну інфраструктуру, тому що військову, ви розумієте, що дуже маленька кількість військової інфраструктури. Вони хочуть втекти з нашої території, програвши війну, та водночас знищивши максимально все, що розташовано сьогодні на окупованій території, включно з Кримом. Росія знищуватиме все, що вона сьогодні контролює на окупованих територіях. Це завідомо зрозумілий злочин проти людяності, – вважає радник керівника Офісу президента України.

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Війна в Україні, Крим, Михайло Подоляк, Офіс президента, Україна-Росія
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