Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали призывы РФ и Венгрии к западным государствам не передавать оружие ВСУ для защиты от полномасштабной агрессии российской армии.

Призывы Москвы и Будапешта прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В частности, Николенко обратил внимание на заявления российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые выступают против поставок военного вооружения для защиты Украины.

Представитель МИД Украины Николенко назвал подобные заявления “российско-венгерским танго на костях”.

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