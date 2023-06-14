Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали призывы РФ и Венгрии к западным государствам не передавать оружие ВСУ для защиты от полномасштабной агрессии российской армии.
Призывы Москвы и Будапешта прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
В частности, Николенко обратил внимание на заявления российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые выступают против поставок военного вооружения для защиты Украины.
Представитель МИД Украины Николенко назвал подобные заявления “российско-венгерским танго на костях”.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш