Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине

МЗС України
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали призывы РФ и Венгрии к западным государствам не передавать оружие ВСУ для защиты от полномасштабной агрессии российской армии.

Призывы Москвы и Будапешта прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В частности, Николенко обратил внимание на заявления российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые выступают против поставок военного вооружения для защиты Украины.

Представитель МИД Украины Николенко назвал подобные заявления “российско-венгерским танго на костях”.

Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине

Читайте также
Россия будет уничтожать все, что контролирует на оккупированных территориях, включая Крым – Подоляк
Михайло Подоляк

Война в Украине, Владимир Путин, МЗС України, Росія, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Остин и Резников обсудили следующий Рамштайн и ситуацию на передовой
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
В Запорожье после сирен прозвучали взрывы
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
Более 50 компонентов ракеты произведены в других странах: Зеленский об атаке по Кривому Рогу и защите Украины
Володимир Зеленський
Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
Россия будет уничтожать все, что контролирует на оккупированных территориях, включая Крым – Подоляк
Михайло Подоляк
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь