Танго на кістках: МЗС про заклики РФ і Угорщини припинити постачання зброї Україні
У Міністерстві закордонних справ України розкритикували заклики РФ та Угорщини до західних держав не передавати зброю ЗСУ для захисту від повномасштабної агресії російської армії.
Заклики Москви й Будапешта прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Зокрема, Ніколенко звернув увагу на заяви російського диктатора Володимира Путіна і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, які виступають проти постачання військового озброєння для захисту України.
Речник МЗС України Ніколенко назвав такі заяви “російсько-угорським танго на кістках”.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш