Танго на кістках: МЗС про заклики РФ і Угорщини припинити постачання зброї Україні

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували заклики РФ та Угорщини до західних держав не передавати зброю ЗСУ для захисту від повномасштабної агресії російської армії.

Заклики Москви й Будапешта прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, Ніколенко звернув увагу на заяви російського диктатора Володимира Путіна і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, які виступають проти постачання військового озброєння для захисту України.

Речник МЗС України Ніколенко назвав такі заяви “російсько-угорським танго на кістках”.

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