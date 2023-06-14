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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Танго на кістках: МЗС про заклики РФ і Угорщини припинити постачання зброї Україні

МЗС України
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували заклики РФ та Угорщини до західних держав не передавати зброю ЗСУ для захисту від повномасштабної агресії російської армії.

Заклики Москви й Будапешта прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, Ніколенко звернув увагу на заяви російського диктатора Володимира Путіна і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, які виступають проти постачання військового озброєння для захисту України.

Речник МЗС України Ніколенко назвав такі заяви “російсько-угорським танго на кістках”.

Танго на кістках: МЗС про заклики РФ і Угорщини припинити постачання зброї Україні

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Війна в Україні, Володимир Путін, МЗС України, Росія, Угорщина
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