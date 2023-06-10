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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вступ України до НАТО підтримали вже 20 країн-членів – ОПУ

Зеленський і Трюдо
Фото: Офіс президента

Вступ України до НАТО офіційно підтримали вже 20 країн-членів цього військового блоку. Двадцятою державою стала Канада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква за підсумками візиту до Києва очільника канадського уряду.

За результатами переговорів Володимир Зеленський та Джастін Трюдо підписали спільну декларацію. Цей документ визначив ключові напрямки співпраці між країнами, а також зафіксував підтримку Канадою вступу України до НАТО.

– Минуло лише 10 днів після саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в НАТО з 20-ма державами-членами, – наголосив Жовква.

Він назвав декларацію з Канадою “черговим потужним голосом на підтримку України” та важливим етапом підготовки до Вільнюського саміту НАТО, який пройде в липні.

У декларації зазначається, що Канада підтримує “набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови”. За словами Жовкви, це найпотужніше формулювання щодо євроатлантичних перспектив України серед усіх країн Великої сімки (G7), які є членами НАТО.

Канада також підтримала створення Ради Україна-НАТО замість Комісії Україна-НАТО. Це перша публічна підтримка нового механізму співпраці нашої країни з Організацією Північноатлантичного договору.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва). Україна розраховує отримати на ньому чіткий алгоритм для вступу.

Київ готує до саміту два нові пакети співпраці з військовим блоком – політичний і практичний.

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Джерело: Facebook Ігоря Жовкви

Джерело: Офіс президента
Джастін Трюдо, Канада, Офіс президента, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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