Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц

Украине необходимы надежные и стабильные гарантии безопасности, потому что Российская Федерация четко дала понять о собственных намерениях захватывать соседние страны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время правительственной пресс-конференции.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится захватить территории соседних государств. Глава Кремля имеет такой план в отношении Украины и, очевидно, Беларуси, утверждает Шольц.

По мнению канцлера, необходимо инициировать конкретный разговор о гарантиях безопасности для Украины.

В то же время Шольц отмечает, что не может быть речи о замораживании войны, поскольку это будет означать узаконивание российского полномасштабного вторжения.

Канцлер Германии убеждает, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за свободу все время, пока в этом будет необходимость.

Источник : Deutsche Welle

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.