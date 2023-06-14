Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц

Олаф Шольц і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украине необходимы надежные и стабильные гарантии безопасности, потому что Российская Федерация четко дала понять о собственных намерениях захватывать соседние страны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время правительственной пресс-конференции.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится захватить территории соседних государств. Глава Кремля имеет такой план в отношении Украины и, очевидно, Беларуси, утверждает Шольц.

По мнению канцлера, необходимо инициировать конкретный разговор о гарантиях безопасности для Украины.

В то же время Шольц отмечает, что не может быть речи о замораживании войны, поскольку это будет означать узаконивание российского полномасштабного вторжения.

Канцлер Германии убеждает, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за свободу все время, пока в этом будет необходимость.

Читайте также
Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать F-16
F-16

Источник: Deutsche Welle
Безпека, Война в Украине, витрати на оборону, Німеччина, Олаф Шольц
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг реагирует очень быстро: Маляр объяснила, чем грозит нарушение информационной тишины
військовий ЗСУ
Подрыв Северного потока: прокуратура Швеции рассказала, когда может завершиться расследование
Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Военных и техники стало меньше: оккупанты покинули несколько блокпостов в Пологах
проросійські окупанти
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Как предоставить танк без пушки: Кулеба подверг критике намерения создать Совет Украина — НАТО
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь