Украине нужны гарантии безопасности, потому что РФ нацелена на захват соседних стран — Шольц
Украине необходимы надежные и стабильные гарантии безопасности, потому что Российская Федерация четко дала понять о собственных намерениях захватывать соседние страны.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время правительственной пресс-конференции.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится захватить территории соседних государств. Глава Кремля имеет такой план в отношении Украины и, очевидно, Беларуси, утверждает Шольц.
По мнению канцлера, необходимо инициировать конкретный разговор о гарантиях безопасности для Украины.
В то же время Шольц отмечает, что не может быть речи о замораживании войны, поскольку это будет означать узаконивание российского полномасштабного вторжения.
Канцлер Германии убеждает, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за свободу все время, пока в этом будет необходимость.
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